Galatasaray'da 4 eksik!

Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'da 4 oyuncu kamp kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'da 4 eksik!
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01 Şubat 2024 16:35
Son güncelleme 01 Şubat 2024 16:36
Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira yer almadı.

Galatasaray'da ayrıca Afrika Kupası'na giden ve henüz dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:




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