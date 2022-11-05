Galatasaray'da 3 isim kadroda yok

Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında konuk eden Galatasaray'da 3 yabancı isim kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda, bu sezon transfer edilen Haris Seferovic ve Yusuf Demir ile birlikte Patrick van Aanholt yabancı sınırlaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Okan Buruk'un derbi ilk 11'i şu şekilde;
Sarı-kırmızılılarda, bu sezon transfer edilen Haris Seferovic ve Yusuf Demir ile birlikte Patrick van Aanholt yabancı sınırlaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Okan Buruk'un derbi ilk 11'i şu şekilde;