Galatasaray'da 3 isim kadroda yok

Galatasaray'da Haris Seferovic, Yusuf Demir ve Patrick van Aanholt, Beşiktaş derbisinin kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da 3 isim kadroda yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2022 19:02
Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında konuk eden Galatasaray'da 3 yabancı isim kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda, bu sezon transfer edilen Haris Seferovic ve Yusuf Demir ile birlikte Patrick van Aanholt yabancı sınırlaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Okan Buruk'un derbi ilk 11'i şu şekilde;



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ