Galatasaray'da 3 eksik!

Galatasaray, Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 eksik!
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21 Nisan 2025 14:22
Son güncelleme 21 Nisan 2025 14:38
Galatasaray, Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir."

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