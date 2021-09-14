Galatasaray'da 2 yarı, gece ve gündüz gibi!

Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberliğe razı olan Galatasaray'da büyük üzüntü hakim... Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle maçların ikinci yarılarında yaşadığı büyük düşüşler dikkatleri çekiyor.



DEĞİŞİKLİKLER ELEŞTİRİLİYOR

Yaşanan kriz, Fatih Terim'e eleştirileri de beraberinde getiriyor. Taraftarlar Terim'i hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın fiziki durumuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutuyor.



12 GOLÜN 8'İ İKİNCİ YARILARDA

Cimbom ikinci yarılarda adeta el frenini çekerken, Sarı-Kırmızılılar'ın resmi maçlarda yediği 12 golün 8'ini de karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde görmesi dikkatleri çekiyor.



GEÇEN SEZONKİ HASTALIK!

Aslında G.Saray bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Cimbom geçen sezon kalesinde 39 gol görürken, bunların 24'ü karşılaşmaların ikinci yarılarında gelmişti.



