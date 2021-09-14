Galatasaray'da 2 yarı, gece ve gündüz gibi!

Galatasaray'da maçların 2. yarılarında yaşanan büyük düşüş dikkat çekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da 2 yarı, gece ve gündüz gibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2021 09:10
Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberliğe razı olan Galatasaray'da büyük üzüntü hakim... Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle maçların ikinci yarılarında yaşadığı büyük düşüşler dikkatleri çekiyor.

DEĞİŞİKLİKLER ELEŞTİRİLİYOR
Yaşanan kriz, Fatih Terim'e eleştirileri de beraberinde getiriyor. Taraftarlar Terim'i hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın fiziki durumuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutuyor.

12 GOLÜN 8'İ İKİNCİ YARILARDA
Cimbom ikinci yarılarda adeta el frenini çekerken, Sarı-Kırmızılılar'ın resmi maçlarda yediği 12 golün 8'ini de karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde görmesi dikkatleri çekiyor.

GEÇEN SEZONKİ HASTALIK!
Aslında G.Saray bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Cimbom geçen sezon kalesinde 39 gol görürken, bunların 24'ü karşılaşmaların ikinci yarılarında gelmişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.