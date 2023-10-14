Galatasaray'da 100. yıl forması 1 saatte bitti!

Galatasaray, 1923'te giydiği çubuklu formayı Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 2599 TL'ye satıya çıkardı. İnternet üzerindeki stoklar sadece 1 saat içinde tükendi. Mağazalardaki formalara da büyük ilgi var. Taraftar serinin devamını istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 100. yıl forması 1 saatte bitti!
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14 Ekim 2023 09:16
Taraftarların heyecanla beklediği, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yenilenen Galatasaray'ın 1923'te giydiği çubuklu formalar dün itibarıyla satışa sunuldu.

İlgi o kadar büyüktü ve formalar o kadar çok beğenildi ki internet üzerindeki satışlar sadece 1 saat içerisinde bitti.

GSStore mağazalarında satılan formalara da taraftarın yoğun talebi var. Sarı-Kırmızılılar, özellikle internet üzerinde satışların yeniden başlamasını bekliyor.

ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR

2599 TL'ye satılan ve Galatasaray'ın bu sezonki 3. alternatifi olan formalarla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü." 

 
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