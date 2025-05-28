Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek

Şampiyon Galatasaray, perşemnbe günü Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.
25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan sarı-kırmızılı kulübün başkan, yönetim, teknik kadro ve sporcuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Galatasaray'da herkesin eksiksiz olarak bu kabulde yer alacağı öğrenildi.
25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan sarı-kırmızılı kulübün başkan, yönetim, teknik kadro ve sporcuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Galatasaray'da herkesin eksiksiz olarak bu kabulde yer alacağı öğrenildi.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....