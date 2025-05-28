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Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek

Galatasaray, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iki kupasıyla birlikte ziyaret edecek.

calendar 28 Mayıs 2025 09:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 09:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek
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Şampiyon Galatasaray, perşemnbe günü Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan sarı-kırmızılı kulübün başkan, yönetim, teknik kadro ve sporcuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Galatasaray'da herkesin eksiksiz olarak bu kabulde yer alacağı öğrenildi.


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