Galatasaray camiasından Ada haberlerine sert çıkış!

'ASLA İZİN VERMEYİZ'

'KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

'KİMSE SATAMAZ'

KARAR ÜYELERİN

HUKUK MÜCADELESİ

Sarı-Kırmızılı kulübün tarihinde önemli bir yeri olan Galatasaray Adası'na Katarlıların göz koymasına camianın önde gelen isimleri büyük tepki gösterdi.Cumhuriyet'e konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas,ifadelerini kullandı.Burak Elmas (Galatasaray Spor Kulübü Başkanı):Dr. Y. Müh. (Mimar) Doğan Hasol (Eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı):Prof. Dr. Işın Çelebi (Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı): "2015'te kulüp üyeleri, Galatasaray Adası'nın sosyal tesis olarak kullanılmasına karar vermişti. G.Saray yönetimleri, ada ile ilgili bir işlem için genel kurul yapıp, yetki isteyip, üyelerden onay almak zorunda.Yıllardır süren davaların ardından Galatasaray, İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi'nin, adanın işletmecisinin tahliyesiyle ilgili Sarı-Kırmızılı kulübün lehine verdiği kararı, Yargıtay'ın 1 Mart'ta onadığını açıklamıştı.