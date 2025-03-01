ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı konuk etti.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 80-67 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Murat Ciner, Önder Yılmaz, Batuhan Mert Gül
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Aladağ 3, Steinberga 4, Meltem Yıldızhan 17, Li 19, Vanloo 16, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 7, Park 6, Derin Erdoğan
BOTAŞ: Işık Su Güven 4, Gülşah Duman Bıçakçı 23, Dantas 15, Cave 1, Allen 19, Cuic 3, Rana Uçar, Büşra Akbaş 2, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan
1. Periyot: 21-19
Devre: 41-37
3. Periyot: 59-58
Galatasaray Çağdaş Faktoring, farklı kazandı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği BOTAŞ'ı 80-67 yendi.
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01 Mart 2025 18:45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı konuk etti.
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