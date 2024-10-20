Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde farklı kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fraser 12, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 9, Jisu Park 10, Gökşen Fitik 12, Holingsvorth 12, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 6, Selin Rachel Gül
Melikgazi Kayseri Basketbol: Williams 13, Dangerfield 14, Fall 12, Diallo 12, Kübra Erat 4, Meltem Avcı 3, Feray Dalkılıç, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Özge Bilgin, Candan Eylül Dikmen
1. Periyot: 20-18
Devre: 40-35
3. Periyot: 58-51
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fraser 12, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 9, Jisu Park 10, Gökşen Fitik 12, Holingsvorth 12, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 6, Selin Rachel Gül
Melikgazi Kayseri Basketbol: Williams 13, Dangerfield 14, Fall 12, Diallo 12, Kübra Erat 4, Meltem Avcı 3, Feray Dalkılıç, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Özge Bilgin, Candan Eylül Dikmen
1. Periyot: 20-18
Devre: 40-35
3. Periyot: 58-51