Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde farklı kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 mağlup etti.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde farklı kazandı!
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20 Ekim 2024 16:45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fraser 12, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 9, Jisu Park 10, Gökşen Fitik 12, Holingsvorth 12, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 6, Selin Rachel Gül

Melikgazi Kayseri Basketbol: Williams 13, Dangerfield 14, Fall 12, Diallo 12, Kübra Erat 4, Meltem Avcı 3, Feray Dalkılıç, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Özge Bilgin, Candan Eylül Dikmen

1. Periyot: 20-18

Devre: 40-35

3. Periyot: 58-51

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