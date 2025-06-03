Galatasaray, Beşiktaş'tan 2 ay daha avantajlı!

Süper Lig Lig'de 2024- 25'in tamamlanmasıyla birlikte yeni sezonda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da belli oldu.



Süper Lig'de 2024-25 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar da netleşti. 5 takımımız, UEFA'nın üç farklı organizasyonunda sahne alacak. Şimdi ise gözler, temsilcilerimizin Avrupa macerasının detaylarında… Hangi kulüp hangi turnuvada yer alacak? Kura çekimi ve ilk maç tarihleri belli oldu mu? Takımlar kaç ön eleme oynayacak? İşte tüm bu soruların yanıtları…



GALATASARAY'IN KURASI 28 AĞUSTOS'TA

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasında sahne alacak. Bu organizasyonda 28 Ağustos'ta lig kurası çekilecek. Cimbom da ilk maçına 16-18 Eylül'de çıkacak.Devler Ligi 3. eleme turundan start alacak sarı lacivertlilerin rakibi 21 Temmuz'daki belli olacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta rövanş ise 12-13 Ağustos'ta. F.Bahçe ilk maçına çıktığı hafta Süper Lig de başlayacak. Temsilcimiz play-off'a yükselirse lig aşamasına çıkabilmek için 19- 20 Ağustos ve 26-27 Ağustos'taki maçlarda rakibini saf dışı bırakması gerekecek.PlayOff'tan dahil olacağı Avrupa Ligi'nde rakibi 4 Ağustos'ta belli olacak. 21-28 Ağustos'taki maçlarda rakibini saf dışı bırakması durumunda Kupa 2'de lig aşamasına adını yazdıracak.2. ön elemeden katılacağı Avrupa Ligi'nde rakibi 18 Haziran'da belli olacak. 24-31 Temmuz 2. ön eleme, 7-14 Ağustos'ta 3. ön eleme, 21-28 Ağustos'ta play-off aşamasını geçebilirse lige çıkacak.UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda rakibi 18 Haziran'da netleşecek. 24-31 Temmuz, 7-14 Ağustos ve 21-28 Ağustos'ta oynayacağı maçları kazanırsa ligde mücadele edecek.