02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
2-0
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
2-0
02 Haziran
TPS-EIF
2-0
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
4-0
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
0-1

Galatasaray, Beşiktaş'tan 2 ay daha avantajlı!

Şampiyon Galatasaray dışındaki dört takımı yaz aylarında yoğun bir maç trafiği bekliyor. İşte Ülkemizi 2025-2026 sezonunda Avrupa'da temsil edecek 5 takımın kupalardaki maç takvimi.

calendar 03 Haziran 2025 09:10
Fotoğraf: AA
Galatasaray, Beşiktaş'tan 2 ay daha avantajlı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig Lig'de 2024- 25'in tamamlanmasıyla birlikte yeni sezonda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da belli oldu.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar da netleşti. 5 takımımız, UEFA'nın üç farklı organizasyonunda sahne alacak. Şimdi ise gözler, temsilcilerimizin Avrupa macerasının detaylarında… Hangi kulüp hangi turnuvada yer alacak? Kura çekimi ve ilk maç tarihleri belli oldu mu? Takımlar kaç ön eleme oynayacak? İşte tüm bu soruların yanıtları…

GALATASARAY'IN KURASI 28 AĞUSTOS'TA



GALATASARAY: Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasında sahne alacak. Bu organizasyonda 28 Ağustos'ta lig kurası çekilecek. Cimbom da ilk maçına 16-18 Eylül'de çıkacak.

FENERBAHÇE: Devler Ligi 3. eleme turundan start alacak sarı lacivertlilerin rakibi 21 Temmuz'daki belli olacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta rövanş ise 12-13 Ağustos'ta. F.Bahçe ilk maçına çıktığı hafta Süper Lig de başlayacak. Temsilcimiz play-off'a yükselirse lig aşamasına çıkabilmek için 19- 20 Ağustos ve 26-27 Ağustos'taki maçlarda rakibini saf dışı bırakması gerekecek.

BEŞİKTAŞ'IN 3 TUR GEÇMESİ GEREK

SAMSUNSPOR: PlayOff'tan dahil olacağı Avrupa Ligi'nde rakibi 4 Ağustos'ta belli olacak. 21-28 Ağustos'taki maçlarda rakibini saf dışı bırakması durumunda Kupa 2'de lig aşamasına adını yazdıracak.

BEŞiKTAŞ: 2. ön elemeden katılacağı Avrupa Ligi'nde rakibi 18 Haziran'da belli olacak. 24-31 Temmuz 2. ön eleme, 7-14 Ağustos'ta 3. ön eleme, 21-28 Ağustos'ta play-off aşamasını geçebilirse lige çıkacak.

BAŞAKŞEHiR: UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda rakibi 18 Haziran'da netleşecek. 24-31 Temmuz, 7-14 Ağustos ve 21-28 Ağustos'ta oynayacağı maçları kazanırsa ligde mücadele edecek.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.