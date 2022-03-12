UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Camp Nou'da 0-0 berabere kalan Barcelona da teknik direktör Xavi'nin rotasyon planları bozuldu.



Galatasaray karşısında az forma şansı bulan bazı oyuncuları ilk 11'de başlatan Xavi, ilk 45 dakikanın ardından Busquets, Pique ve Dembele gibi direkt ilk 11 oyuncularını sahaya sürmek zorunda kalmıştı.



Galatasaray'a karşı ilk maçta avantajlı bir skor elde edip ikinci maçta El Clasico öncesi oyuncularını dinlendirmeyi planlayan Xavi, 1 haftada 3 kritik maça çıkacak takımının yorgunluk sıkıntısı yaşamasından korkuyor.



OSASUNA'YA KARŞI YEDEK KADRO



13 Mart Pazar: Osasuna



La Liga'nın dişli ekiplerinden Osasuna'yı konuk edecek Barcelona, ligdeki son 3 maçını kazandı. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen teknik direktör Xavi, Osasuna'nın deplasman performansına karşı mecburen rotasyona gidecek.



GALATASARAY'A TAM KADRO



17 Mart Perşembe: Galatasaray



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Barcelona, bol gollü bir galibiyet alarak rövanş maçı öncesi rahatlamak istiyordu. Ancak Galatasaray'ın gösterdiği yüksek direnç Barça'nın bütün planlarını bozdu ve maç 0-0 sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isteyen İspanyol ekibi, El Clasico öncesi İstanbul'da oynayacağı Galatasaray mücadelesinde tüm gücünü göstermek ve as kadrosuyla zorunda kalacak.



EL CLASICO'YA YORGUN ÇIKACAK



20 Mart Pazar: Real Madrid



La Liga'da lider Real Madrid ile arasında 15 puan gibi bir fark olsa da Barcelona, bu maçı hem Şampiyonlar Ligi potasına iyice yerleşmek adına hem de ezeli rakibi Real Madrid'den bir galibiyet koparmak adına son derece önemli görüyor. Santiago Bernabeau Stadı'nda oynanacak mücadelede Barcelona'lı oyuncuların yine tüm gücüyle sahada olması gerekiyor.



3 maçı da kazanmak isteyen Xavi'nin, takımın kondisyonunun rotasyon yapmadan buradan çıkmasına yetmeyeceğinin farkında olduğu ifade edilirken, İspanyol teknik adamın Osasuna maçında bazı oyuncuları dinlendirmesi bekleniyor.



La Liga'da oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Barcelona, 48 puanla 4. sırada yer alıyor.





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