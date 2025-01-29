Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Hakim Ziyech

Galatasaray, Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını açıkladı.

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Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Hakim Ziyech
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29 Ocak 2025 23:48
Son güncelleme 29 Ocak 2025 23:55
Galatasaray, Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! " ifadeleri kullanıldı.
ZIYECH'IN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.  

KÖRFEZ YOLCUSU

Hakim Ziyech'in temsilcisi BAE ekibi Al-Nasr SC ile anlaşmaya vardıkları şartlar üzerinden oyuncusunu Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail ve Al-Arabi'ye de önerdi. Oyuncunun tercihini kısa süre içinde yapması bekleniyor.
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