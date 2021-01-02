Galatasaray, Antalya maçında 4 oyuncusunu kaybetti!

Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, 4 futbolcusunu ceza ve sakatlığa kurban verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Antalya maçında 4 oyuncusunu kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2021 20:53
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı uruma düşerken, 1 isim sakatlandı.

Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Marcao ve Arda Turan ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek gafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.

Galatasaray'da karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için