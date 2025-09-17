17 Eylül
Galatasaray, Alman takımlarına karşı 33. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne dek Alman takımlarıyla 32 kez karşılaştı. Bu zorlu rekabette 7 galibiyet, 9 beraberlik alan Cimbom, 16 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.
 
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçın 19'unda yenilmedi. Alman temsilcileriyle yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan Galatasaray, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
 
Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 33 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 53 gole engel olamadı.
 
DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ
 
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.
 
Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.
 
Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 17 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, toplamda 9 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, 8 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.
 
Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 20 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü.
 
ALMAN TAKIMLARIYLA SON 6 RANDEVUYU KAZANAMADI
 
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.
 
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 6 mücadelede 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
 
Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 3 maçtan yenik ayrıldı.
 
FRANKFURT'A KARŞI KAYBETMEDİ
 
Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevusuna çıkacak.
 
İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti. Almanya'da yapılan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.
 
Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol yemediği Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet yaşamadı.
 
Alman takımı ise Türk takımlarına karşı çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Galatasaray'ın yanı sıra Sakaryaspor (2), Fenerbahçe (3) ve Beşiktaş (1) ile yapılan söz konusu maçlarda 13 gol atan Eintracht Frankfurt, kalesinde 7 gol gördü.
 
ALMAN TAKIMLARINA KARŞI MAÇLAR
 
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:
 
Sezon Organizasyon Maç Skor
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Magdeburg 1-1
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1
1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-Bayern Münih 1-1
1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Bayern Münih-Galatasaray 6-0
1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Uerdingen-Galatasaray 2-0
1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Uerdingen 1-1
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Stahl-Galatasaray 1-2
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Stahl 3-0
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Werder Bremen-Galatasaray 2-1
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Werder Bremen 0-0
1992-1993 UEFA Kupası Eintracht Frankfurt-Galatasaray 0-0
1992-1993 UEFA Kupası Galatasaray-Eintracht Frankfurt 1-0
1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-1
1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1
1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Hertha Berlin 2-2
1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Hertha Berlin-Galatasaray 1-4
1999-2000 UEFA Kupası Borussia Dortmund-Galatasaray 0-2
1999-2000 UEFA Kupası Galatasaray-Borussia Dortmund 0-0
2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Bayer Leverkusen 0-0
2007-2008 UEFA Kupası Bayer Leverkusen-Galatasaray 5-1
2008-2009 UEFA Kupası Hertha Berlin-Galatasaray 0-1
2008-2009 UEFA Kupası Hamburg-Galatasaray 1-1
2008-2009 UEFA Kupası Galatasaray-Hamburg 2-3
2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 1-1
2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-3
2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4
2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1
2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 0-0
2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-0
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayer Münih 1-3
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Galatasaray 2-1
