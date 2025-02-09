Galatasaray - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler

Günay, Kaan, Sanchez, Metehan, Jelert, Berkan, Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen





Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov



Galatasaray, Süper Lig'deki son 22 maçında mağlup olmadı.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 23, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray'ın 41 maçta attığı 72 gole karşılık Adana Demirspor, 33 kez gol sevinci yaşadı.İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.Ligde İstanbul'da yapılan 20 karşılaşmada Galatasaray 16, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 49, mavi-lacivertliler ise 16 kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 10 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 9'unda rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 33, Adana Demirspor ise 7 gol buldu."Mavi Şimşekler" Galatasaray deplasmanında son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla elde etti.İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.Galatasaray, rakibini 1983-84 sezonunda sahasında 9-2, 1987-88 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-83 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.