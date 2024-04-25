Galatasaray, Adana Demirspor'la 40. randevuya çıkıyor

Galatasaray, Adana Demirspor ile 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 39 maçta sarı-kırmızılılar 21, mavi-lacivertliler 9 galibiyet aldı. 9 maç eşitlikle tamamlandı.

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Galatasaray, Adana Demirspor'la 40. randevuya çıkıyor
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25 Nisan 2024 11:25
Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de cuma günü 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'ta Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 64 gole karşılık Adana Demirspor 32 gol buldu.

Adana'daki maçlar

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 19 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 maçın 13'ünde gol atamadı.

En farklı skorlar

İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.

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