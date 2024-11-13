Galatasaray'a teklif: 'Pogba'yı ister misiniz?'

CAS tarafından 4 yıllık doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba, 11 Mart 2025'te sahalara dönecek.
11 Eylül 2023'ten bu yana cezasını çekmeye başlayan Pogba'yı menajerler Galatasaray'a önermeye başladı.
Sarı-kırmızılılar, menajerlerin gündeme getirdiği 31 yaşındaki Fransız orta sahayla ilgili olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.
Pogba'nın Juventus'la sözleşmesi 2026'da sona erecek ancak iki taraf arasında fesih görüşmeleri de hızlandı, yakın zamanda Pogba'nın İtalyan devinden ayrılacağı öğrenildi.
DÜNYA KUPASI SAHİBİ
Manchester United'da 233 maçta 39 gol ve 48 asist ile oynayan Pogba, Juventus'ta ise 190 karşılaşmada 34 kez ağları havalandırıp 7 gol pası vermişti.
Paul Pogba, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da en önemli oyuncularından biri olmuştu.
11 Eylül 2023'ten bu yana cezasını çekmeye başlayan Pogba'yı menajerler Galatasaray'a önermeye başladı.
Sarı-kırmızılılar, menajerlerin gündeme getirdiği 31 yaşındaki Fransız orta sahayla ilgili olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.
Pogba'nın Juventus'la sözleşmesi 2026'da sona erecek ancak iki taraf arasında fesih görüşmeleri de hızlandı, yakın zamanda Pogba'nın İtalyan devinden ayrılacağı öğrenildi.
DÜNYA KUPASI SAHİBİ
Manchester United'da 233 maçta 39 gol ve 48 asist ile oynayan Pogba, Juventus'ta ise 190 karşılaşmada 34 kez ağları havalandırıp 7 gol pası vermişti.
Paul Pogba, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da en önemli oyuncularından biri olmuştu.