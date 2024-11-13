Galatasaray'a teklif: "Pogba'yı ister misiniz?"

18 aylık doping cezası mart ayında bitecek olan dünyaca ünlü oyuncu Paul Pogba, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a teklif: 'Pogba'yı ister misiniz?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 08:36
CAS tarafından 4 yıllık doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba, 11 Mart 2025'te sahalara dönecek.

11 Eylül 2023'ten bu yana cezasını çekmeye başlayan Pogba'yı menajerler Galatasaray'a önermeye başladı.

Sarı-kırmızılılar, menajerlerin gündeme getirdiği 31 yaşındaki Fransız orta sahayla ilgili olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.

Pogba'nın Juventus'la sözleşmesi 2026'da sona erecek ancak iki taraf arasında fesih görüşmeleri de hızlandı, yakın zamanda Pogba'nın İtalyan devinden ayrılacağı öğrenildi.

DÜNYA KUPASI SAHİBİ

Manchester United'da 233 maçta 39 gol ve 48 asist ile oynayan Pogba, Juventus'ta ise 190 karşılaşmada 34 kez ağları havalandırıp 7 gol pası vermişti.

Paul Pogba, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da en önemli oyuncularından biri olmuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery