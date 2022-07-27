Galatasaray'a İsrailli gol makinesi!

Hücum hattında güçlü bir rotasyon oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray, Seferovic'in ardından bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.Hücum rotasyonunu güçlü tutmak isteyen sarı-kırmızılılar o bölgeye en az bir takviye daha yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ile yönetimin koordineli bir şekilde yürüttüğü operasyonda sürpriz bir isim gündeme geldi.Aslan'ın golcü adayları arasında Shon Weissman'ın da yer aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Real Valladolid forması giyen 26 yaşındaki forvet için yoklama yaptı.İspanyol ekibinin bonservis bedeli olarak 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Talebi yüksek bulan sarı-kırmızılı yönetimin henüz teklif yapmadığı belirtildi. Aslan, önümüzdeki günlerde İspanyol oyuncu için masaya oturabilir.Avusturya'da Wolfsberger formasıyla 30 golle kral olan Weissman, geçen yıl ise Valladolid'de 38 maçta 20 kez rakip ağları sarstı. Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan İsrailli hücum oyuncusu birçok takıma kiralanmasının ardından 2019 yılında Avusturya'nın Wolfsberger takımına bedelsiz olarak transfer oldu.Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Weissman, 2020 yılında 4 milyon euro bonservisle Valladolid'in yolunu tuttu.26 yaşındaki santrforun İspanyol ekibindeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Shon Weissman'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde 224 karşılaşmada forma giyen Weissman, 89 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.