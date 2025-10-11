11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi!

Sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılamayan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs'tan sevindiren haber geldi. 26 yaşındaki oyuncunun, milli ara sonrası oynanacak Başakşehir maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

11 Ekim 2025 13:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi!
Galatasaray'da milli ara öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ismail Jakobs'tan olumlu haber geldi.

Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen başarılı sol bek, tedavisini tamamlamak üzere.

Jakobs'un milli ara sonrasında tamamen iyileşeceği ve Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyebileceği bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs'un piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
