Galatasaray'a Dembele önerisi

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası golcü arayışlarına başlayan Galalatasaray'a menajerler tarafından Moussa Dembele önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Dembele önerisi
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15 Kasım 2024 11:04
Mauro Icardi'nin Tottenham maçında sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Galatasaray, golcü arayışlarına başladı.

Devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar'a menajerler tarafından Suudi Arabistan ekibi El-Ittifaq'ta forma giyen Moussa Dembele önerildi.

HAREKETE GEÇİLECEK

Teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından Arabistan'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçilecek ve 6 aylığına bir teklif sunulacak.

Sözleşmesi 2025 haziranında bitecek olan Dembele, bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak.

Galatasaray ile Dembele de böylece 8.5 yıl sonra buluşmuş olacak. Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu Fulham'dan ayrıldığında da istemiş, görüşmeler yapılmış ancak Dembele, Celtic'in yolunu tutmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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