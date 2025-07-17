16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Galatasaray'a Ceballos önerisi!

Real Madrid'ten ayrılma kararı alan Ceballos'un menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

calendar 17 Temmuz 2025 08:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Ceballos önerisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer döneminde orta  sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da arayış devam ediyor.

CEBALLOS ÖNERİSİ

Sarı-Kırmızılılar bir yandan listedeki isimlerle ilgili çalışmalar yaparken, bir yandan da kulübe sürekli menajer önerileri geliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'a önerilen son futbolcu Dani Ceballos oldu.

AYRILMAK İSTİYOR

Real Madrid formasını giyen İspanyol orta saha oyucusuyla ilgili bir süredir ayrılık iddiaları konuşuluyordu. Yıldız futbolcunun direkt ilk 11'de oynayabileceği iyi bir takıma gitmek istediği bu nedenle menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

OKAN BURUK'UN ONAYI BEKLENİYOR

Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu teknik heyete ilettiği belirtildi. Buruk'un raporu olumlu olursa görüşmeler başlayacak.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.