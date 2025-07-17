Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da arayış devam ediyor.
CEBALLOS ÖNERİSİ
Sarı-Kırmızılılar bir yandan listedeki isimlerle ilgili çalışmalar yaparken, bir yandan da kulübe sürekli menajer önerileri geliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'a önerilen son futbolcu Dani Ceballos oldu.
AYRILMAK İSTİYOR
Real Madrid formasını giyen İspanyol orta saha oyucusuyla ilgili bir süredir ayrılık iddiaları konuşuluyordu. Yıldız futbolcunun direkt ilk 11'de oynayabileceği iyi bir takıma gitmek istediği bu nedenle menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.
OKAN BURUK'UN ONAYI BEKLENİYOR
Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu teknik heyete ilettiği belirtildi. Buruk'un raporu olumlu olursa görüşmeler başlayacak.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti.
CEBALLOS ÖNERİSİ
Sarı-Kırmızılılar bir yandan listedeki isimlerle ilgili çalışmalar yaparken, bir yandan da kulübe sürekli menajer önerileri geliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'a önerilen son futbolcu Dani Ceballos oldu.
AYRILMAK İSTİYOR
Real Madrid formasını giyen İspanyol orta saha oyucusuyla ilgili bir süredir ayrılık iddiaları konuşuluyordu. Yıldız futbolcunun direkt ilk 11'de oynayabileceği iyi bir takıma gitmek istediği bu nedenle menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.
OKAN BURUK'UN ONAYI BEKLENİYOR
Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu teknik heyete ilettiği belirtildi. Buruk'un raporu olumlu olursa görüşmeler başlayacak.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti.