Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha; temaslar sürüyor!

Fluminense forması altında kendini ispat eden Jhon Arias için Galatasaray yeniden devreye girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha; temaslar sürüyor!
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13 Kasım 2024 12:25
Son güncelleme 13 Kasım 2024 12:26
Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u yenerek liderlikte açık ara farkla önde giderken, kış transfer dönemi için çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Daha önce Sarı Kırmızılılar'la anılan Jhon Arias hakkında Kolombiya basınından ilginç haberler gelmeye devam ediyor.

Colombia.com'un haberine göre, Fluminense forması altında kendini ispat eden 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat, yeni bir meydan okuma peşinde ve Galatasaray kendisine yeniden talip olabilir. Sarı-Kırmızılıların kadrosunda bir diğer Kolombiyalı futbolcu Sánchez de bulunuyor.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Arias transferinin gerçekleşmesi halinde iki milli takım arkadaşı Galatasaray'da buluşmuş olacak. Cim-Bom'un yanı sıra Brezilya ekibi Cruzeiro'nun da Arias'a talip olduğu ve cazip bir teklif sunduğu gelen haberler arasında. Ancak Kolombiyalı yıldızın önceliğinin Avrupa'da oynamak olduğu ifade ediliyor.

BU SEZON 22 GOLE ETKİ

Arias, bu sezon Fluminense ile çıktığı 48 maçta 14 gol atarken, 8 asist yaptı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. 

 
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