Galatasaray'a 6 milyon dolar ek gelir

İç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, RAMS Park'taki gelirlerini artırmak için loca sayısını yükseltti. Sarı kırmızılı yönetim böylece 6 milyon dolarlık ek gelir sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 6 milyon dolar ek gelir
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01 Mayıs 2024 09:56
İki sezondur iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da yönetim, çareyi loca sayısını artırmakta buldu.

RAMS Park'ta 198 olan loca sayısı, 221'e çıkartıldı ve sarı-kırmızılı kulübün kasasına bu hamleyle 6 milyon Dolar daha girdi.

2024-25 sezonu için loca, VIP koltuk ve kombinelerden 2.8 milyar TL gelir öngörülüyor.

Aslantepe'nin kapasitesi de 52 binden 53 bin 798'e yükseldi. Bu sezon ise tribünden (loca, VIP koltuk, kombine, maç bileti) 1.5 milyar TL hasılat gerçekleşti. 

 
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