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Galatasaray'a 5 günde 200 milyon TL!

Galatasaray'a gelmesiyle birlikte objektifler Victor Osimhen'e dönerken maç hasılatı, mağaza ve sosyal medya gelirleri ile 5 günde 200 milyon TL kazanıldı.

calendar 05 Ağustos 2025 14:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a 5 günde 200 milyon TL!
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Galatasaray, Lazio karşılaşmasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarına nokta koyarken bu müsabaka Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imzası nedeniyle taraftarla kucaklaşma maçı da oldu.

Nijeryalı yıldız, 75 milyon Euro'luk tarihi anlaşmanın ardından yeniden RAMS Park'a adım atarken kulübün gelirlerinde de dev artış meydana geldi.

200 MİLYON TL GELİR


Galatasaray, resmi Youtube hesabının yaptığı yayınlardan hem uçakla geliş hem de maç günü yayınları ile 500 bin Euro'yu kasasına kısa sürede koydu. 100 bin olan 'katıl' üye sayısı 250 bin kişiye ulaşırken GS Plus Premium üyelikleri de 30 bin kişiden 50 bine ulaştı. Kombinelerin geçerli olmadığı Lazio mücadelesinde maç günü geliri 120 milyon TL'ye çıkarken günlük mağaza gelirleri de 50 milyon TL barajını aştı. GS Store tarafından Osimhen'e özel hazırlanan 10 bin TL'lik kutular yoğun ilgi gördü. Siparişlerde büyük artış yaşandı. Sarıkırmızılı kulüp 4-5 gün içinde yaklaşık 200 milyon TL gelir elde etti. 

 
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