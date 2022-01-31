Ligde kötü günler geçiren Galatasaray, transfere yönelse de adım atmakta zorlanıyor. Dortmund'dan Roman Bürki'nin transferi de son anda yattı. Galatasaray, bunun üzerine Barcelona B takımından Inaki Pena'nın kiralanmasında karar kıldı.



Birkaç gün önce Galatasaray ile Barcelona'nın Pena ve Alvaro Sanz için kiralama görüşmeleri yaptığını iddia eden El Mundo Deportivo bunun üzerine haberini bir adım öteye taşıdı. Buna göre; 22 yaşındaki kaleci tek başına gelmeyecek. Barcelona B takımında birlikte forma giydiği Alvaro Sanz'ı da yanında getirecek.



SADECE KİRALIK



Gelen bilgilere göre Pena için Barça yönetimini ikna eden Galatasaray, Sanz için Barcelona A takım Teknik Direktörü Xavi'nin kararını bekliyor.



Xavi bu sezon 2 La Liga maçında toplam 27 dakika şans verdiği 1.70'lik ön liberosuna izin verirse, Pena'yı getirecek uçakta Sanz da yer alacak.



Yapılan anlaşmaya göre, Sanz da aynen Pena gibi kiralama bedeli ya da sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.



TORRENT DEVREYE GİRDİ



Transfer için kaynak yaratmakta zorlanan Galatasaray, Barcelona B Takımı'na yöneldi.



İnaki Pena'nın transferini bitiren sarı-kırmızılıların Alvaro Sanz'ı da kadrosuna katması bekleniyor. İki oyuncu ligin kalan bölümünde Galatasaray'a katkı vermeye çalışacak. Öte yandan yıllarca Barcelona'da çalışan Torrent'in Pena ve Sanz'ın transferi için aracı olduğu ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.



ÇİLEK DEVRİ KAPANDI



Çilek transferlerinden B Takımı'ndaki oyunculara geçiş yapmak zorunda kalan Galatasaray'a Inaki Pena ve Alvaro Sanz Catalan'ın ne kadar katkı yapabileceği büyük bir soru işareti olarak duruyor.



