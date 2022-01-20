Galatasaray 11 maçta 1 kez kazanabildi!

Galatasaray, kasım ayından bu yana Süper Lig'de oynadığı 11 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray 11 maçta 1 kez kazanabildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2022 23:01
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.