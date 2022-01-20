Galatasaray 11 maçta 1 kez kazanabildi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesindeki 17 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesindeki 17 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kasım ayından bu yana Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez kazandı.
❌1-3 Kasımpaşa
❌2-4 Hatayspor
❌0-1 Giresunspor
✅2-0 Antalyaspor
❌0-2 A. Demirspor
🤝1-1 Başakşehir
❌ 0-1 Sivasspor
🤝2-2 Altay
🤝0-0 Yeni Malatya
❌1-2 Fenerbahçe
🤝1-1 Karagümrük pic.twitter.com/rRSQljnKbw
— Sporx (@sporx) January 20, 2022