10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
3-064'
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Gabon'da Aubameyang şov: 4 gol 1 kırmızı!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. hafta maçında Gabon, Gambiya'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. Pierre-Emerick Aubameyang maça damgasını vurdu.

calendar 10 Ekim 2025 18:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gabon'da Aubameyang şov: 4 gol 1 kırmızı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya, evinde Gabon'u konuk etti.

Gabon, Gambiya'yı 4-3'lük skorla mağlup etti.

Gabon için en iyi ikincilerden biri olmak adına oldukça önemli olan mücadeleye Pierre-Emerick Aubameyang damgasını vurdu.

Aubameyang, mücadelede 20, 42, 62 ve 78. dakikalarda attığı 4 golle takımını galibiyete taşıdı.

Gabonlu forvet, mücadelede skor 4-3 iken 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Böylelikle yıldız santrfor, takımına galibiyeti getirirken son anlarda da takım arkadaşlarını yalnız bırakmış oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.