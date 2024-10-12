G.Saray kongresinde F.Bahçe'ye tepki!

"G.SARAY MARKASININ KALBİ KIRILDI"



Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nicola Zalewski ile ilgili konuşan Şener, " Türkiye'nin dünyada 2 markası var. 1. Mustafa Kemal Atatürk 2. Galatasaray. Galatasaray markası Türkiye'ye Drogba, Muslera, Hagi, Icardi, Osimhen getirdi. Biz İstanbul'dan bir tane uçak kaldırdık, kime? Zalewski denilen açgözlü Polonyalı için! Bu adam 350 bin Euro alıyordu, 3 milyon Euro'ya kadar çıktık. Bonservisinde, 1 milyondu, 12 milyona kadar çıktık. 4 dakikada Osimhen alan Galatasaray markası bu açgözlü Polonyalı'yı alamadı. 4 gün oralarda süründük. Galatasaray markasının kalbi kırıldı!" dedi.



"KANARYADAN POST, FENER'DEN DOST OLMAZ"



Ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili de açıklama yapan Şener, "Ezeli rekabeti biz 2000'de bitirdik. 3-4 senedir de 3'er 3'er atarak perçinlendik. Gelelim ebedi dost bölümüne. Siz hiç dostunuza haysiyetsiz, şerefsiz dediniz mi? Peki dostlarınız size bunu dedi mi? 'Her sene böyle, Cimboma böyle' diyen adam başkan oldu. Dost mu diyeceğiz? Bir dost bunların sicili bozuk der mi? Onların seviyesine ineyim. Kanaryadan post Fener'den dost olmaz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener, yıllık olağan mali genel kurul toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.