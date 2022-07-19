G.Saray'dan Sörloth ve Carvalho açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemindeki isimler hakkında açıklama yaptı.



BERKAY ÖZCAN YOK, EVANDER OLMUYOR



Medipol Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ın transfer gündemlerine gelmediğini aktaran Buruk, Midtjylland'da oynayan Brezilyalı futbolcu Evander için girişimde bulunduklarını ancak kulübünün oyuncuyu bırakmayı düşünmediğini dile getirdi.



SORLOTH, HALİL, UMUT



Stoper ve kanatlara takviye yapmak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Okan Buruk, "Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek bonservis ve maliyetlerinden dolayı gündemimizden çıktı" açıklamasını yaptı.



WILLIAM CARVALHO İPTAL



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Brezilyalı William Carvalho'nun transferinden de yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçtiklerini aktardı.





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