G.Antep isterken Başakşehir devreye girdi

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'nın transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibin, Brighton forması giyen Kacper Kozlowski ile ilgilendiği belirtildi. FUtbolcu ile ön anlaşma yapılırken devreye Başakşehir girince bu transferin çıkmaza girdiği öğrenildi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Gaziantep FK, Kacper Kozlowski transferi için Premier Lig ekibi Brighton'a teklifte bulundu. Görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Kacper Kozlowski geride kalan sezonda kiralık olarak Vitesse'de oynadı. 20 yaşındaki orta saha, Hollanda ekibinde 33 maça çıktı. Kacper Kozlowski bu müsabakalarda 3 gol ve 5 asist üretti.



Kacper Kozlowski'nin Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek. Polonyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.



Pogon altyapısında yetişen Kacper Kozlowski daha sonra Brighton'a imza attı. Kacper Kozlowski, Union Saint Gilloise ve Vitesse'de kiralık olarak forma giydi.



20 yaşındaki orta saha, Polonya Milli Takımı'nda 6 maçta süre aldı.





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