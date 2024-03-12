Futboldan men cezası alan Paul Pogba'ya Rusya'dan ilginç teklif!

Doping nedeniyle futboldan 4 yıl men edilen Juventus'un yıldızı Paul Pogba'ya Rusya'dan ilginç bir teklif götürüldü. İşte haberin detayları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Futboldan men cezası alan Paul Pogba'ya Rusya'dan ilginç teklif!
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12 Mart 2024 17:00
Son güncelleme 12 Mart 2024 17:24
Futboldan 4 yıl men cezası alan Juventus'un Fransız orta sahası Paul Pogba'ya Rusya'dan ilginç bir teklif geldi.

Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan 31 yaşındaki Fransız yıldıza Rusya'nın ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif götürdü.

PAUL POGBA'NIN CEVABI

Pogba'ya aylık 1300 euro ve diğer oyuncularla paylaşılmayacak "lüks" konaklama gibi avantajlar içeren bir teklif sunuldu. Pogba, bu teklifi geri çevirdi.

"KİBARCA REDDETTİ"

Konu hakkında Tutto Sport'a konuşan Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Şu ana kadar kibarca reddetti. Umutsuz bir an yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

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