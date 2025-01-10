Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
- Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
- Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)