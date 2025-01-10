Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



- Trendyol Süper Lig



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)



19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)



12 Ocak Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)



19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)



19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)



13 Ocak Pazartesi:



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)



- Trendyol 1. Lig



Bugün:



20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)



16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)



12 Ocak Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)



13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)



16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)



19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)



13 Ocak Pazartesi:



17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)



20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)







