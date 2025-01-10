Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçları yapılacak. İşte program...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda haftanın programı
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10 Ocak 2025 12:34
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Trendyol Süper Lig

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)

12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

- Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)

16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

12 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)

16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

13 Ocak Pazartesi:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

 

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