Futbolda ara transfer dönemi sona eriyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 9 Şubat Cuma günü bitecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda ara transfer dönemi sona eriyor
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08 Şubat 2024 13:15
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 9 Şubat Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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