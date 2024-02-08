Futbolda ara transfer dönemi sona eriyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 9 Şubat Cuma günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.