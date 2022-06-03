Fulham, William Carvalho için devrede

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Carvalho, Fulham'ın radarına girdi.



İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi, Portekizli orta saha oyuncusunu transfer listesine ekledi.



SPORTING DE DEVREDE



Carvalho için Fenerbahçe ve Fulham dışında, 30 yaşındaki futbolcunun altyapısından yetiştiği Sporting'in de istekli olduğu belirtildi.



KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR



Bu sezon Real Betis'te 49 maça çıkan William Carvalho, 4 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Carvalho'nun İspanyol ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.









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