Fuat Kınalı: 'Emeğimizin karşılığını engellediler'

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı, Iğdır FK ile 2-2 berabere kalınan maç ardından açıklama yaptı.



Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı ise bu maç için söyleyecek hiçbir şeylerinin olmadığını dile getirdi.



Oyuncularının saha içerisinde gereken mücadeleyi verdiğini anlatan Kınalı, "Fakat saha içi, saha dışında da büyük sıkıntılar yaşadık. Emeğimizin karşılığını almak için her şeyi yaptık ama birileri engelledi. Gerçekten psikolojik olarak çok zor bir durumda kaldık. 7 dakika uzatma ve artı 14'te penaltı verildi. Bu maç için söylenecek bir şey yok, herkesin izlemesi gereken bir maç." değerlendirmesinde bulundu.



