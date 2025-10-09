09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
0-129'
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
2-032'
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-133'
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-031'
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-233'

Frenkie de Jong'dan LaLiga'ya tepki

Barcelona'nın orta sahası Frenkie de Jong, Villarreal maçının Miami'de oynanacak olmasına karşı çıktı.

Frenkie de Jong'dan LaLiga'ya tepki
Barcelona'nın yıldız orta sahası Frenkie de Jong, LaLiga'nın Aralık ayında Villarreal ile oynanacak maçını Miami'ye taşıma kararına açıkça karşı çıktı.
 
Hollanda Milli Takımı kampında düzenlenen basın toplantısında konuşan De Jong, bu tür kararların oyuncular ve rekabet dengesi açısından olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.
 
"OYUNCULAR İÇİN İYİ DEĞİL"
 
LaLiga, Villarreal'in Estadio de la Ceramica stadında oynanması planlanan karşılaşmanın, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'na alınacağını geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu. UEFA da bu kararı "istemeyerek" onayladığını açıklamıştı.
 
De Jong ise kararı şöyle eleştirdi:
 
"Hoşuma gitmiyor. Kulüplerin mali olarak kâr edeceğini ve markalarını dünya çapında yayabileceklerini anlıyorum. Ama ben bunu yapmazdım. Oyuncular için iyi değil, çok fazla seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca bu, rekabet açısından da adil değil. Artık bizim için tarafsız sahada oynanacak bir deplasman maçı olacak. Diğer kulüplerin memnun olmamasını tamamen anlıyorum."
 
REAL MADRID KARARA KARŞI
 
LaLiga'nın bu hamlesi, sadece oyuncular değil, bazı kulüpler tarafından da sert şekilde eleştirildi. Real Madrid, yaptığı açıklamada bu kararın "spor açısından haksız bir avantaj sağladığını" ve "kabul edilemez bir emsal" oluşturduğunu belirtti.
 
LaLiga'nın ABD planları daha önce de tartışmalara yol açmıştı. Bu son kararla birlikte, özellikle oyuncu sağlığı ve ligdeki rekabet eşitliği konusunda yeni tartışmaların fitili ateşlenmiş oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
