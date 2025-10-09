Frenkie de Jong'dan LaLiga'ya tepki

Barcelona'nın yıldız orta sahası Frenkie de Jong, LaLiga'nın Aralık ayında Villarreal ile oynanacak maçını Miami'ye taşıma kararına açıkça karşı çıktı.

Hollanda Milli Takımı kampında düzenlenen basın toplantısında konuşan De Jong, bu tür kararların oyuncular ve rekabet dengesi açısından olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.

"OYUNCULAR İÇİN İYİ DEĞİL"

LaLiga, Villarreal'in Estadio de la Ceramica stadında oynanması planlanan karşılaşmanın, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'na alınacağını geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu. UEFA da bu kararı "istemeyerek" onayladığını açıklamıştı.

De Jong ise kararı şöyle eleştirdi:

"Hoşuma gitmiyor. Kulüplerin mali olarak kâr edeceğini ve markalarını dünya çapında yayabileceklerini anlıyorum. Ama ben bunu yapmazdım. Oyuncular için iyi değil, çok fazla seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca bu, rekabet açısından da adil değil. Artık bizim için tarafsız sahada oynanacak bir deplasman maçı olacak. Diğer kulüplerin memnun olmamasını tamamen anlıyorum."

REAL MADRID KARARA KARŞI

LaLiga'nın bu hamlesi, sadece oyuncular değil, bazı kulüpler tarafından da sert şekilde eleştirildi. Real Madrid, yaptığı açıklamada bu kararın "spor açısından haksız bir avantaj sağladığını" ve "kabul edilemez bir emsal" oluşturduğunu belirtti.

LaLiga'nın ABD planları daha önce de tartışmalara yol açmıştı. Bu son kararla birlikte, özellikle oyuncu sağlığı ve ligdeki rekabet eşitliği konusunda yeni tartışmaların fitili ateşlenmiş oldu.