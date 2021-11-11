Freixa: 'Cristiano Ronaldo'nun Barcelona transferi için doğru zaman'

Barcelona'nın eski başkan adayı Toni Freixa, mevcut başkan Laporta'nın Cristiano Ronaldo hamlesi yapması için doğru zaman olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde çıkan Manchester United'ın önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne kalması durumunda Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına ilişkin haberler üzerine Freixa, "Cristiano Ronaldo'yu Barcelonalı yapma çılgınlığını gerçekleştirmek için doğru zaman şimdi!" diye konuştu.



Barcelona'nın Messi'yi kaybettikten sonra Cristiano Ronaldo hamlesini yapıp yapmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da çıktığı toplam 12 maçta 9 gol 1 asist üretti.





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