Freiburg ile Union Berlin yenişemedi

Bundesliga 17. hafta maçında Freiburg ile Union Berlin 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Freiburg ile Union Berlin yenişemedi
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13 Ocak 2024 19:25
Bundesliga 17. hafta maçında Christian Streich yönetimindeki Freiburg ile Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Freiburg 25, Union Berlin ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Freiburg, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Union Berlin, Mainz deplasmanına gidecek.

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