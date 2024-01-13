Bundesliga 17. hafta maçında Christian Streich yönetimindeki Freiburg ile Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Freiburg 25, Union Berlin ise 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Freiburg, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Union Berlin, Mainz deplasmanına gidecek.
Bu sonuçla birlikte Freiburg 25, Union Berlin ise 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Freiburg, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Union Berlin, Mainz deplasmanına gidecek.