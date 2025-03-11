Fred, tura olan inancı arttırdı

Rangers ile oynanacak rövanş karşılaşmasında sahada olacak olan Fred, Fenerbahçe tarafında tura olan inancı yeniden arttırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred, tura olan inancı arttırdı
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11 Mart 2025 11:56
Son güncelleme 11 Mart 2025 11:58
Rangers'la oynanacak rövanşta Fred, formasına kavuşacak.

Fred'in takıma dönecek olması en çok da taraftarları sevindiriyor. Fenerbahçeli taraftarlar, sambacının orta sahada yer almasıyla birlikte tura olan inançları artıyor.

MOURİNHO'NUN ELİ RAHATLAYACAK

İlk maçta forma giyemeyen Fred'in yokluğunda Rangers'a çok fazla geçiş hücumu veren Mourinho'nun rövanş karşılaşmasında eli fazlasıyla rahatlayacak. 

İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 34 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız orta saha, 4 gol ve 8 asistle katkı sağladı.
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