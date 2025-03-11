Fred, tura olan inancı arttırdı

Rangers'la oynanacak rövanşta Fred, formasına kavuşacak.
Fred'in takıma dönecek olması en çok da taraftarları sevindiriyor. Fenerbahçeli taraftarlar, sambacının orta sahada yer almasıyla birlikte tura olan inançları artıyor.
MOURİNHO'NUN ELİ RAHATLAYACAK
İlk maçta forma giyemeyen Fred'in yokluğunda Rangers'a çok fazla geçiş hücumu veren Mourinho'nun rövanş karşılaşmasında eli fazlasıyla rahatlayacak.
İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon 34 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız orta saha, 4 gol ve 8 asistle katkı sağladı.
Fred'in takıma dönecek olması en çok da taraftarları sevindiriyor. Fenerbahçeli taraftarlar, sambacının orta sahada yer almasıyla birlikte tura olan inançları artıyor.
MOURİNHO'NUN ELİ RAHATLAYACAK
İlk maçta forma giyemeyen Fred'in yokluğunda Rangers'a çok fazla geçiş hücumu veren Mourinho'nun rövanş karşılaşmasında eli fazlasıyla rahatlayacak.
İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon 34 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız orta saha, 4 gol ve 8 asistle katkı sağladı.