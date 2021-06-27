Fransa Bisiklet Turu'nu karıştıran kadın seyirci aranıyor

Fransa Bisiklet Turu'nun dünkü açılış etabında, açtığı pankart ile 50 bisikletçinin düşmesine yol açan seyirci aranıyor.



Tur organizatöründen yapılan açıklamada, dün düzenlenen ilk etapta yol kenarından yarışı izlerken açtığı pankart ile 50 bisikletçinin düşmesine yol açan seyirci kadının arandığı belirtildi.



Açıklamada, kadın seyirci hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.



Bisikletçileri düşürdüğünü gördükten sonra olay yerini terk eden kadın, halen bulunamadı.



Bu yıl, 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



