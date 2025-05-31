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Fransa Açık'ta Sinner, dördüncü tura yükseldi

Fransa Açık tenis turnuvası 7. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünya 1 numarası Jannik Sinner, sabah seansında Çek raket Jiri Lehecka ile karşılaştı.

calendar 31 Mayıs 2025 16:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta Sinner, dördüncü tura yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, dördüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.


Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İtalyan tenisçi Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 6-0, 6-1 ve 6-2 tamamlanan setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda ise ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), eski Wimbledon şampiyonu Çek tenisçi Marketa Vondrousova'yı 3-6, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Rus Mirra Andreeva (6) ise Kazak Yulia Putintseva karşısında 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

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