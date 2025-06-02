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Fransa Açık'ta Gauff ve Andreeva çeyrek finale kaldı

Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın 9. gün sabah seansında Coco Gauff ve Mirra Andreeva çeyrek finale çıkan isimler oldu.

calendar 02 Haziran 2025 14:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta Gauff ve Andreeva çeyrek finale kaldı
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ABD'li Coco Gauff ve Rus Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 2022 yılının finalisti Gauff (2 numaralı seribaşı), Rus rakibi Ekaterina Alexandrova'yı (20) 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Geçen yıl turnuvada yarı final oynayan Mirra Andreeva (6) ise Avustralyalı Daria Kasatkina (17) karşısında 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

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