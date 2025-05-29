Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.



Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Macar rakibi Fabian Marozsan'ı 6-1, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üst çıktı.



Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, İtalyan raket Matteo Gigante'ye 4-6, 7-5, 2-6 ve 4-6'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.



Tek erkeklerde Tommy Paul, Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic ve Lorenzo Musetti tur atlayan isimler oldu.



- Iga Swiatek üçüncü turda



Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, ikinci turda Britanyalı raket Emma Raducanu'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.



Belaruslu raket Aryna Sabalenka, İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.



Tek kadınlarda Elina Svitolina, Bernarda Pera, Olga Danilovic, Victoria Mboko, Jelena Ostapenko, Yulia Starodubtseva, Liudmila Samsonova, Clara Tauson, Jaqueline Cristian, Amanda Anisimova ve Dayana Yastremska rakiplerini yenerek tur atladı.



