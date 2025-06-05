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Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka finale yükseldi

Rakibini 2-1 ile mağlup eden Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta ilk kez finale çıktı.

calendar 05 Haziran 2025 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka finale yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka, Polonyalı Iga Swiatek'i 2-1 yenerek finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Swiatek karşılaştı.

Sabalenka, rakibini 2 saat 19 dakika süren karşılaşmada 7-6, 4-6 ve 6-0 biten setlerle 2-1 mağlup etti.


Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Sabalenka, Fransa Açık'ta ilk kez finale çıktı.

Son 3 yıl üst üste olmak üzere Fransa Açık'ta 4 şampiyonluğa sahip Swiatek'in ise turnuvada 2021'den bu yana süren 26 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Tek kadınların diğer finalisti, dünya sıralamasının 361. basamağındaki Fransız Lois Boisson ile 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff arasındaki maçın ardından belli olacak.


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