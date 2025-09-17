17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller'den Galatasaray'a övgü

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Galatasaray maçı öncesi konuştu. Sarı-Kırmızılı ekibi "olağanüstü" olarak tanımlayan genç çalıştırıcı, yıldızlara özel önlem alacaklarını söyledi.

calendar 17 Eylül 2025 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Eintracht.de
Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller'den Galatasaray'a övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
Genç kadrosuna güvenen Toppmöller, Sarı-Kırmızılı ekibin kadro kalitesi ve transfer politikasını ise övgüyle değerlendirdi.
 
"GENÇ AMA GELİŞİME AÇIK BİR TAKIMIZ"
 
Kadrosundaki oyuncuların gençliğine vurgu yapan Toppmöller, "Belki 1-0 geride başlıyoruz ama çok genç ve gelişime açık bir takımımız var. Oyuncularımız son dönemde büyük aşama kaydetti. Önümüzde çok yoğun bir hafta var ve bu tempoya hazırız" ifadelerini kullandı.
 
"GALATASARAY ÇOK ÖZEL BİR TAKIM"
 
Rakibini analiz eden Toppmöller, Galatasaray'ın kadro kalitesini överek şunları söyledi:
 
"Galatasaray olağanüstü bir takım. Çok tecrübeli ve kaliteli isimlere sahipler. Özellikle topa sahip olduklarında çok etkili oluyorlar. Bu yüzden onları mümkün olduğunca topun dışında bırakmamız gerekiyor. İlkay, Sané gibi çok yönlü oyuncuları var. Derin toplarla savunmayı çok iyi geçebiliyorlar."
 
TRANSFERLERE ÖZEL PARANTEZ
 
Sarı-Kırmızılıların transfer politikasına da değinen Alman çalıştırıcı, "Galatasaray; Sane ve İlkay gibi çok mantıklı ve güçlü transferler yaptı. Böyle bir kadroya karşı oynamak kolay olmayacak. Ancak biz bu maça özel bir hazırlık yapmadık. Genel oyun prensiplerimizle sahada olacağız" dedi.
 
"HER AN HER ŞEYİ YAPABİLİRLER"
 
Galatasaray'ın hücum gücüne dikkat çeken Toppmöller, yıldız isimlere karşı savunma planlarına değindi:
 
"Osimhen'in oynayıp oynamayacağını göreceğiz ama olağanüstü bir forvet. Icardi ise her pozisyonda tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Hafta sonunda attığı gol, ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Galatasaray'ı kalemizden uzak tutmalıyız, çünkü her an her şeyi yapabilirler."
 
TARAFTAR VE ATMOSFER FAKTÖRÜ
 
Basın toplantısında Galatasaray taraftarlarına da değinen genç teknik adam, "Batshuayi'yi transfer ettiğimizde ona Galatasaray'daki atmosferi sorduk. Taraftarlarının ne kadar fanatik olduğunu bize anlattı. Neyse ki bu maçı sahamızda oynayacağız. Bu bizim için avantaj. Ancak bu konuyla ilgili ekstra bir hazırlık yapmadık" sözleriyle açıklamasını tamamladı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.