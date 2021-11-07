Frankfurt hasreti son dakikalarda bitirdi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Almanya Ligi'nde deplasmanda Greuther Fürth ile karşı karşı karşıya geldi. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Frankfurt hasreti son dakikalarda bitirdi!
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07 Kasım 2021 23:30
Almanya Ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Greuther Fürth kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısında gol olmayan mücadelede Frankfurt, 75. dakikada Sebastian Rode'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fürth, bu gole 90. dakikada Itten ile karşılık verdi. Son dakikada yediği golün ardından pes etmeyen Frankfurt ise uzatmalarda Borre'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, 3 hafta sonra kazandı ve puanını 12'ye yükseltti. Fürth ise 1 puanla ligin dibinde kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Frankfurt, Freiburg deplasmanına konuk olacak. Fürth ise M'Gladbach ile karşılaşacak.


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