Almanya Ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Greuther Fürth kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.



İlk yarısında gol olmayan mücadelede Frankfurt, 75. dakikada Sebastian Rode'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fürth, bu gole 90. dakikada Itten ile karşılık verdi. Son dakikada yediği golün ardından pes etmeyen Frankfurt ise uzatmalarda Borre'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Frankfurt, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, 3 hafta sonra kazandı ve puanını 12'ye yükseltti. Fürth ise 1 puanla ligin dibinde kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Frankfurt, Freiburg deplasmanına konuk olacak. Fürth ise M'Gladbach ile karşılaşacak.





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