Frankfurt, Can Uzun'un bonservisini belirledi!

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
20:00
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
20:00
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
0-012'
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
16:00
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
16:00
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
16:00
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
16:00
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
15:30
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
15:30
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
17:45
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
16:00
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
19:30
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
19:30
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
17:15
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
20:30
21 Eylül
Pescara-Empoli
18:15
21 Eylül
Carrarese-Avellino
2-247'
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
16:00
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
18:00
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
18:00
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
18:00
21 Eylül
Lyn-Sogndal
18:00
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
18:00
21 Eylül
Viking-Molde
20:15
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
18:00
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
0-011'
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
18:00
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-182'
21 Eylül
AGF-Broendby IF
19:00
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
1-110'
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
19:30
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
19:30
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
18:15
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
0-151'
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
19:00
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-049'
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-351'
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
17:15
21 Eylül
AS Monaco-Metz
18:15
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
18:30
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
0-052'
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-052'
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
20:30
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
18:30
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
0-242'
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
19:00
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-148'
21 Eylül
Le Havre-Lorient
18:15
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
0-09'
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-181'
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-07'
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
20:00
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
17:30
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
18:00
21 Eylül
LASK-BW Linz
0-080'
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
20:15
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
19:30
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-010'
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
17:45
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
1-170'
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-182'
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Frankfurt, Can Uzun'un bonservisini belirledi!

Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi.

calendar 21 Eylül 2025 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Frankfurt, Can Uzun'un bonservisini belirledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi.

80 MİLYON EURO

Bild'in haberine göre; Alman ekibi, 19 yaşındaki milli yıldızının bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi.

REKORU KIRABİLİR

Can Uzun bu miktarda bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.

7 GOLE KATKI

Bu sezon Frankfurt ile 5 maçta forma giyen genç on numara, 4 gol, 3 asist kaydetti. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a da golünü atmıştı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
