Frankfurt, Can Uzun'un bonservisini belirledi!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi.



80 MİLYON EURO



Bild'in haberine göre; Alman ekibi, 19 yaşındaki milli yıldızının bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi.



REKORU KIRABİLİR



Can Uzun bu miktarda bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.



7 GOLE KATKI



Bu sezon Frankfurt ile 5 maçta forma giyen genç on numara, 4 gol, 3 asist kaydetti. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a da golünü atmıştı.