Bundesliga 30. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Augsburg karşı karşıya geldi. Bank Park Stadyumu'nda oynanan maçı Eintracht Frankfurt 3-1 kazandı.



Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Fares Chaibi, 61. dakikada Hugo Ekitike ve 90+5'nci dakikada Omar Marmoush kaydetti. Augsburg'un tek golü 13. dakikada Ruben Vargas ile geldi.



Bu sonuçla birlikte dört maç sonra kazanan Eintracht Frankfurt, puanını 45 yaptı. Augsburg ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt, zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek. Augsburg, sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU