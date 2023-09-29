LA Clippers yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un, takımın antrenman kampı için 'tamamen sağlıklı' oldukları bildirildi.



Hawaii'de düzenlenecek olan antrenman kampına hazırlık aşamasında olan Clippers, kilit oyuncuları Leonard ve George'un sağlık durumları hakkında umut verici haberler aldı.



Leonard geçtiğimiz sezon Clippers'ın Phoenix Suns'a karşı oynadığı ilk tur playoff serisinde sağ menisküs yırtığı nedeniyle tekrar parkelerden uzak kalmıştı. Bu sakatlık, yıldız oyuncunun playoffta aldığı süreleri sınırlamış ve ardından 6 Haziran'da bir operasyon geçirmesine sebep olmuştu.



Benzer şekilde George ise, playofflar sırasında sağ dizindeki bir burkulma nedeniyle kenara alınmış ve önemli maçları kaçırmak durumunda kalmıştı.



Ancak Clippers'ın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, ikilinin tamamen sağlıklı ve antrenman kampına katılmaya hazır olduklarını belirterek, olumlu bir güncelleme yaptı:



"İkisi de tamamen sağlıklı. Son derece verimli bir yaz dönemi geçirdiklerini düşünüyorum ve Clippers için özel işler yapmaya kendilerini tamamen adamış durumdalar. Bunu eylemleriyle de gösteriyorlar. Oldukça heyecanlıyız."



Leonard, 2021-2022 sezonunda maç başına 33,6 dakikada 23,8 sayı, 6,5 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakalamıştı.



George ise, maç başına 34,6 dakikada 23,8 sayı, 6,1 ribaund ve 5,1 asist ortalamalarıyla etkileyici istatistikler kaydetmişti.



