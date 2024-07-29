Francesco Farioli'den 4 oyuncu için kadro dışı kararı

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, Ajax'ta 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Francesco Farioli'den 4 oyuncu için kadro dışı kararı
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29 Temmuz 2024 19:42
İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, yeni kulübü Ajax'ta 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Voetbal International'ın haberine göre; Farioli; 19 yaşındaki Hollandalı orta saha Silvano Vos, 24 yaşındaki Hollandalı sol bek Owen Wijndal, 26 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Sosa ve 21 yaşındaki Boşnak orta saha Benjamin Tahirovic'i takımda düşünmediğini kulüp yönetimine iletti.0

Haberde, kulüp yönetiminin Farioli'nin kararına sadık kalacağı ve oyuncuları kısa sürede kiralık veya bonservisleri ile takımdan göndermek için harekete geçeceği kaydedildi.

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